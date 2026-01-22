Investiga gobierno a un nuevo grupo delincuencial en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "En Apatzingán no sólo están los Blancos de Troya, sino también hay otro grupo delincuencial que se dedica a la extorsión denominados el Cartel de la Virgen de Acahuato", reconoció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario expuso que ya hay carpetas de investigación e inteligencia en la zona, porque también se dedican al tema de la extorsión.

“Hay más de un grupo. Hablé con el obispo de Apatzingán, porque se hacen llamar el Cartel de la Virgen de Acahuato, que opera en la población de Acahuato”, enfatizó.

