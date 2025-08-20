Invertirán más de 210 mdp en carreteras de la región de Tierra Caliente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Tierra Caliente se realizan trabajos en distintos tramos de las carreteras, en los que se tiene prevista una inversión de alrededor de 170 millones de pesos, compartió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazua Sánchez.

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario estatal indicó que tan solo en los tramos de Villa Madero-Tacámbaro y el de Nocupétaro-Carácuaro-Eréndira se tiene prevista una inversión de 150 millones de pesos, pero además se hará otra inversión de 70 millones de pesos en el tramo federal de Apatzingán-Buenavista-Tepalcatepec.

Recordó que también el año anterior, en la región de Tierra Caliente, se hicieron trabajos de rehabilitación en la carretera de Huetamo-San Lucas, pese a ser un tramo federal.

Refirió que, en total, se cuentan con 3 mil 300 kilómetros de caminos estatales, de los cuales se han intervenido mil 700 kilómetros, lo que representa un avance del 60 por ciento.