Invertirá Pátzcuaro en mayor infraestructura y seguridad el próximo año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento Municipal de Pátzcuaro alista diversos proyectos para concretarse en 2026; mayor infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad pública son las prioridades, informó el alcalde, Julio Alberto Arreola Vázquez.

En entrevista, indicó que una de las prioridades es mejorar los accesos a Pátzcuaro, por lo cual se tienen diversos proyectos importantes que se trabajarán con los gobiernos del estado y de la Federación.

Uno de ellos, dijo, es hacer un puente en la comunidad de Las Trojes para poder ingresar directamente a Pátzcuaro por la calle de Serrato, por donde se encuentra el Hospital Regional.

Asimismo, a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) se busca hacer una avenida principal con los 18 millones de pesos en uno de los accesos al municipio.

Otros proyectos son remodelar el centro de la ciudad, además de adquirir un terreno para los comerciantes de la Basílica, a fin de reubicarlos en un espacio donde puedan seguir ofertando sus productos.