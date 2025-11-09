Invertirá gobierno federal más de 290 mdp en el campo michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Federal, a través del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, intensificará su apoyo al sector primario en Michoacán, con una inversión inicial de más de 290 millones de pesos destinada a acciones de la Secretaría de Agricultura.

Desde Palacio Nacional, Julio Berdegué, titular de la secretaría, anunció este esfuerzo, que busca impulsar la productividad y competitividad de los productores locales.

Berdegué detalló que el apoyo se centrará en industrias clave de la región, incluyendo limón, mango, caña de azúcar, aguacate y berries. Las acciones incluyen el fortalecimiento de la sanidad vegetal y la mejora de la productividad a través de créditos con tasas de interés bajas y acompañamiento técnico especializado.

Este apoyo beneficiará a casi 10 mil pequeños y medianos productores con una inversión federal directa de 292 millones de pesos y una inyección crediticia adicional de mil 509 millones de pesos. Además, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el IMSS, se trabajará para garantizar los derechos laborales de 150 mil jornaleros del aguacate y las berries.

Se dio a conocer también que, a través de CONAFOR, se impulsará el desarrollo sustentable con una inversión federal de 335 millones de pesos, enfocada en el manejo comunitario, la industria de la resina y el desarrollo de tableros. Adicionalmente, el programa Sembrando Vida aumentará su alcance de 10 mil a 18 mil sembradores para el año 2026.