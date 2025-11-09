Invertirá gobierno federal más de 290 mdp en el campo michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Federal, a través del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, intensificará su apoyo al sector primario en Michoacán, con una inversión inicial de más de 290 millones de pesos destinada a acciones de la Secretaría de Agricultura.
Desde Palacio Nacional, Julio Berdegué, titular de la secretaría, anunció este esfuerzo, que busca impulsar la productividad y competitividad de los productores locales.
Berdegué detalló que el apoyo se centrará en industrias clave de la región, incluyendo limón, mango, caña de azúcar, aguacate y berries. Las acciones incluyen el fortalecimiento de la sanidad vegetal y la mejora de la productividad a través de créditos con tasas de interés bajas y acompañamiento técnico especializado.
Este apoyo beneficiará a casi 10 mil pequeños y medianos productores con una inversión federal directa de 292 millones de pesos y una inyección crediticia adicional de mil 509 millones de pesos. Además, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el IMSS, se trabajará para garantizar los derechos laborales de 150 mil jornaleros del aguacate y las berries.
Se dio a conocer también que, a través de CONAFOR, se impulsará el desarrollo sustentable con una inversión federal de 335 millones de pesos, enfocada en el manejo comunitario, la industria de la resina y el desarrollo de tableros. Adicionalmente, el programa Sembrando Vida aumentará su alcance de 10 mil a 18 mil sembradores para el año 2026.
En materia de seguridad alimentaria, Luisa Albores, de la Secretaría de Alimentación para el Bienestar, informó sobre la ampliación del acopio de maíz destinado a pequeños y medianos productores. Esta medida implica la compra de 30 mil toneladas de maíz distribuidas en 30 centros de acopio en 27 municipios, representando una inversión social de 216 millones de pesos.
Albores también anunció que en el próximo año se iniciará la compra de lentejas, reconociendo a Michoacán como líder nacional en su producción.
BCT