Invertidos en movilidad, más de 7 mil mdp en Michoacán: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al paso de los últimos tres años, la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha invertido siete mil 052 millones 569 mil 548 pesos en proyectos de movilidad como los teleféricos de Morelia y Uruapan, así como en vialidades de gran calado que padecían un rezago de cuando menos cinco décadas, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La arquitecta remarcó que, adicional a las obras y proyectos realizados por la presente administración, se promovió la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, a través de la cual se pondera como prioridad al peatón, el ciclista y las personas con discapacidad, lo que revolucionó la manera de hacer obra pública en el estado.

“Estamos invirtiendo en obra como nunca antes y terminando también con un rezago en movilidad de por lo menos 50 años”, enfatizó la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.