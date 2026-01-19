Inversión pública generó en 2025 más de 21 mil empleos en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inversión pública federal y estatal realizada en más de 600 obras sociales y de equipamiento urbano en el estado creó el año pasado 21 mil 429 empleos, lo que generó bienestar social entre los hogares michoacanos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que la inversión pública permitió la rehabilitación de mil 800 kilómetros carreteros y la conservación rutinaria de mil 200, a través de brigadas estatales que trabajan de manera permanente en todo el estado.