Inversión histórica transforma las escuelas de Michoacán para el bienestar: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cerca de 2 mil millones de pesos se han canalizado para la rehabilitación y construcción de obra educativa en todo el estado, con el objetivo de promover espacios más dignos y seguros que impulsen el desarrollo integral de los estudiantes. La Secretaría de Educación del Estado (SEE) ha reorientado sus esfuerzos hacia una inversión sustancial en la infraestructura escolar y los programas sociales, lo que genera mejoras directas en las comunidades educativas.

En un esfuerzo conjunto entre el ámbito estatal y federal, se ha concretado una inversión complementaria para la rehabilitación de espacios y la dotación de materiales pedagógicos. En el presente año 2025, la inversión de obra estatal por sí sola superó los 700 millones de pesos, impactando la mejora de planteles de todos los niveles a lo largo de los 113 municipios de Michoacán.