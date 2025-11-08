Inversión histórica transforma las escuelas de Michoacán para el bienestar: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cerca de 2 mil millones de pesos se han canalizado para la rehabilitación y construcción de obra educativa en todo el estado, con el objetivo de promover espacios más dignos y seguros que impulsen el desarrollo integral de los estudiantes. La Secretaría de Educación del Estado (SEE) ha reorientado sus esfuerzos hacia una inversión sustancial en la infraestructura escolar y los programas sociales, lo que genera mejoras directas en las comunidades educativas.
En un esfuerzo conjunto entre el ámbito estatal y federal, se ha concretado una inversión complementaria para la rehabilitación de espacios y la dotación de materiales pedagógicos. En el presente año 2025, la inversión de obra estatal por sí sola superó los 700 millones de pesos, impactando la mejora de planteles de todos los niveles a lo largo de los 113 municipios de Michoacán.
Uno de los programas clave en esta estrategia es La Escuela Es Nuestra (LEEN). En 2025, se han canalizado más de mil 200 millones de pesos para beneficiar a 3 mil 789 escuelas de educación básica; esta inversión es un hecho histórico porque por primera vez, el programa se extiende para incluir a 306 planteles de educación media superior, una decisión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a partir de este mismo año.
La inversión en LEEN, desde el inicio de este programa hasta la fecha, asciende a cerca de 5 mil millones de pesos. Estos recursos se han traducido en más de 17 mil obras que han transformado casi la totalidad de las escuelas de educación básica en el estado, promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo comunitario; este compromiso federal con el sector es vital para el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la entidad.
Estos números reflejan un compromiso firme y sostenido con las comunidades educativas, asegurando que cada peso invertido se traduce en más y mejores oportunidades. La visión de la secretaría se mantiene centrada en consolidar una educación que esté a favor de la comunidad y que ofrezca las herramientas necesarias para el desarrollo integral de la niñez y juventud en Michoacán.
BCT