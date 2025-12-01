Inversión histórica en infraestructura de seguridad pública supera los 635 mdp: Scop

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de la actual administración, se ha realizado una inversión histórica que supera los 635 millones de pesos en infraestructura para la seguridad pública, destacó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. Esta acción clave fortalece la estrategia estatal y optimiza el desempeño de las fuerzas del orden.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que, como parte del Plan Michoacán, se realizan 10 proyectos de infraestructura de seguridad: la construcción de un nuevo cuartel en la Meseta Purépecha y la rehabilitación de 9 en diversas regiones del estado.