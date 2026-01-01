Michoacán

Inversión histórica de 94 mdp en deporte y prevención del delito en 41 municipios: Bedolla

Se previene que niñas, niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia de prevención del delito y recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia de las familias, el Gobierno que encabeza el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla construyó 40 canchas de fútbol 7 en 41 municipios.

El gobernador resaltó que, a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), que opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), se destinaron más de 94 millones de pesos a estos espacios deportivos, a fin de favorecer y promover la integración de distintos sectores de la población.

“Son sitios dignos que promueven la formación de una cultura deportiva para prevenir que niñas, niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia, fomentando la participación ciudadana de las diversas comunidades”
Destacó que cada cancha cuenta con pasto sintético y un sistema de iluminación automática con paneles solares, que permiten su uso en horarios nocturnos, así como gradas para espectadores y malla perimetral.

Ramírez Bedolla manifestó que la administración estatal impulsa la recuperación de espacios para avanzar en la reconstrucción del tejido social, a fin de que la población cuente con lugares para la sana convivencia.

