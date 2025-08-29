Inversión en el Parque Bajío se traducirá en vivienda, servicios y crecimiento urbano: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que el Polo de Desarrollo Económico Parque Bajío, contará con un plan de crecimiento ordenado, esto a través del Programa Municipal de Desarrollo Urbano elaborado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y el Ayuntamiento de Zinapécuaro.
El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, señaló que este instrumento permitirá ordenar la expansión del municipio en torno al polo, asegurando que la llegada de nuevas inversiones se acompañe de vivienda, infraestructura y servicios adecuados. “El Parque Bajío es una de las principales apuestas del Plan México y con este programa garantizamos que su impacto económico se traduzca en bienestar para las y los michoacanos”, subrayó.
Méndez Fernández, destacó que la planeación territorial es clave para consolidar al Polo de Desarrollo Económico como un espacio atractivo para la inversión y al mismo tiempo generar condiciones que mejoren la calidad de vida de la población local. “Hacemos las cosas bien, con rumbo y orden, para que el crecimiento alrededor del Polo del Bajío beneficie a todos”, expresó.
Recordó que el Parque Bajío impulsará la instalación de clínicas de salud, guarderías, obras de cabecera, puentes, un cuartel de la Guardia Nacional, subestaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, plazas comerciales, paraderos de transporte pesado, hoteles, estaciones de servicio, establecimientos de comida, entre otros.
Con este paso, Michoacán reafirma su compromiso con un desarrollo económico equilibrado y sostenible, donde el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar se conviertan en motores de empleo, competitividad y oportunidades para la población.
