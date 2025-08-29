Inversión en el Parque Bajío se traducirá en vivienda, servicios y crecimiento urbano: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), informó que el Polo de Desarrollo Económico Parque Bajío, contará con un plan de crecimiento ordenado, esto a través del Programa Municipal de Desarrollo Urbano elaborado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y el Ayuntamiento de Zinapécuaro.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, señaló que este instrumento permitirá ordenar la expansión del municipio en torno al polo, asegurando que la llegada de nuevas inversiones se acompañe de vivienda, infraestructura y servicios adecuados. “El Parque Bajío es una de las principales apuestas del Plan México y con este programa garantizamos que su impacto económico se traduzca en bienestar para las y los michoacanos”, subrayó.