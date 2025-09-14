Inversión en carreteras, vivienda, preparatorias y centros de salud en Michoacán, adelanta la presidenta de México

En otro rubro, la presidenta de México informó que van a construir, cerca o en los mismos pueblos, 73 mil viviendas para familias que ganan menos de dos salarios mínimos, entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda.

En ese sentido, refirió que tras los decretos correspondientes, en Michoacán se beneficiaron a 130 mil 238 personas con crédito Infonavit y 4 mil 322 con crédito Fovissste a los que se les reducirá su deuda.

En otro tema, la presidenta de México compartió que en el estado se construirán más preparatorias, principalmente en Morelia y Uruapan, así como que definen el municipio en el que construirán la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, a partir del siguiente año.

Mencionó que en la entidad se harán 19 centros de educación y cuidado infantil para las mujeres trabajadoras, pero también en el sector salud inauguraron el hospital general de Maruata, y está por concluir el hospital general de Arantepacua, la ampliación y rehabilitación del hospital rural en Paracho, la clínica-hospital del ISSSTE en Uruapan, dos unidades de Medicina Familiar y trabajan para construir un hospital en la Zona Purépecha.

Entre los otros proyectos, la mandataria federal mencionó que mejoran las hidroeléctricas de Michoacán, trabajan en la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas, y se construirá la planta de secado de Leche en Jiquilpan y centros libres para mujeres en cada municipio de Michoacán

BCT