Inversión en carreteras, vivienda, preparatorias y centros de salud en Michoacán, adelanta la presidenta de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su rendición de cuentas “La Transformación avanza”, en Morelia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó las distintas acciones que se harán en Michoacán en cuanto a inversión de infraestructura, tanto de carreteras, escuelas y en el sector salud, por mencionar algunos rubros.
Al respecto, la titular del Poder Ejecutivo federal comentó que durante el mes de octubre se reanudará la repavimentación y bacheo de las carreteras federales, como la Costa 200, en el estado, pero también con una inversión mixta en carreteras, se proyecta la modernización de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan, la Autopista Zitácuaro-Maravatío, en la carretera Uruapan-Nueva Italia, y actualmente trabajan en la de Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, para mejorar la comunicación de todo Michoacán.
Indicó que trabajan en la tecnificación del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro, para ahorrar agua, aumentar la productividad y utilizar el líquido para consumo humano; así como que en conjunto con diferentes dependencias federales y el gobierno del estado, se implementa el programa Sembrando Vida para la recuperación del Lago de Pátzcuaro.
En otro rubro, la presidenta de México informó que van a construir, cerca o en los mismos pueblos, 73 mil viviendas para familias que ganan menos de dos salarios mínimos, entre el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda.
En ese sentido, refirió que tras los decretos correspondientes, en Michoacán se beneficiaron a 130 mil 238 personas con crédito Infonavit y 4 mil 322 con crédito Fovissste a los que se les reducirá su deuda.
En otro tema, la presidenta de México compartió que en el estado se construirán más preparatorias, principalmente en Morelia y Uruapan, así como que definen el municipio en el que construirán la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”, a partir del siguiente año.
Mencionó que en la entidad se harán 19 centros de educación y cuidado infantil para las mujeres trabajadoras, pero también en el sector salud inauguraron el hospital general de Maruata, y está por concluir el hospital general de Arantepacua, la ampliación y rehabilitación del hospital rural en Paracho, la clínica-hospital del ISSSTE en Uruapan, dos unidades de Medicina Familiar y trabajan para construir un hospital en la Zona Purépecha.
Entre los otros proyectos, la mandataria federal mencionó que mejoran las hidroeléctricas de Michoacán, trabajan en la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas, y se construirá la planta de secado de Leche en Jiquilpan y centros libres para mujeres en cada municipio de Michoacán
