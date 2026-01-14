Inversión de 660 mdp del IMSS en Lázaro Cárdenas salda deuda histórica con miles de familias: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la inversión de 660 millones de pesos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lázaro Cárdenas, se salda una deuda histórica para miles de familias que viven en uno de los motores económicos de Michoacán y que por años esperaron una atención médica digna, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario reconoció que la población de uno de los puertos más importantes de México merece servicios de salud de primer nivel, y que ahora será posible a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para generar bienestar de manera integral en la región, junto con otros proyectos educativos y de infraestructura carretera, por mencionar algunas acciones.