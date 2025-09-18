Intoxicación en prepa ICEP de Lázaro Cárdenas deja a dos alumnas hospitalizadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jornada escolar común se vio abruptamente interrumpida por una emergencia médica en la preparatoria ICEP. Este jueves, la tranquilidad del plantel se desvaneció al encenderse las alarmas por la aparente intoxicación de dos jóvenes estudiantes.

Los hechos ocurrieron en los baños del segundo piso, donde gritos de auxilio alertaron al personal docente y directivo. Al llegar, encontraron a dos alumnas con síntomas severos de intoxicación: vómitos, mareos y un estado de euforia descontrolada, lo que sugiere el consumo de alguna sustancia desconocida, posiblemente un estupefaciente.

La respuesta de las autoridades escolares fue inmediata, solicitando la presencia de los servicios de emergencia. En pocos minutos, paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Municipal arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a las jóvenes. Tras estabilizarlas, fueron trasladadas a un centro médico para una valoración más profunda. Afortunadamente, se reporta que su estado es estable.

Este incidente ha generado una profunda preocupación en la comunidad educativa. Las autoridades del plantel emitieron una advertencia a todos los estudiantes, enfatizando la importancia de no aceptar ningún tipo de sustancia o alimento de personas desconocidas. Esta medida preventiva sugiere que el caso podría estar relacionado con la ingesta de algo que fue ofrecido a las estudiantes.

mrh