Intervendrá Sectur Federal Pátzcuaro con infraestructura turística

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Pátzcuaro será uno de los municipios beneficiados con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resaltó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Dentro de lo proyectos de infraestructura que se impulsarán en el 2026, destacó que varios son para Pátzcuaro, principalmente con el cableado subterráneo del primer polígono del Centro, además de la remodelación del Antiguo Colegio Jesuita.

Indicó que estás acciones ayudarán a fortalecer el expediente que está ante la Unesco para que se reconozca a Pátzcuaro como Patrimonio Mundial como Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural.

“Esperamos que estas obras ayuden a que el expediente cada vez sea más fuerte. Si no me equivoco, en mayo están apunto de lograrlo, se trabaja en equipo, pero decirles que Pátzcuaro es uno de los focos de infraestructura turística”, dijo.

Aunado, aunque de manera general, refirió que también se esperan remodelaciones en la Isla de Janitzio.

