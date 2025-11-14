Interpone Opopeo juicio ciudadano contra Salvador Escalante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad indígena de Opopeo interpuso un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) contra el Ayuntamiento Municipal de Salvador Escalante por la falta de reconocimiento a la comunidad con autogobierno y la no transferencia de los recursos de manera directa.

El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, refirió que el juicio se derivó del pasado 19 de octubre, luego de que la comunidad de Opopeo obtuvo el autogobierno tras la consulta previa por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con mil 983 votos a favor y 769 en contra. La notificación de la declaración fue el 3 de noviembre.

Sin embargo, dijo que los seis días hábiles que tuvo el Ayuntamiento Municipal de Salvador Escalante para sesionar en Cabildo y autorizar la transferencia de recursos de manera directa no se han concretado, toda vez que el 11 de noviembre se agotó el plazo.

Además, comentó que se realizarán diversas movilizaciones, una de ellas la toma de la Presidencia Municipal para el próximo martes por parte de los comuneros, además de exigir la destitución de la alcaldesa, Dayana Pérez Mendoza.

La primera acción, comentó, será esperar los tiempos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, toda vez que, si la Alcaldía no cumple con lo establecido en la ley, se pedirá su destitución o, en último recurso, un juicio ante el Congreso del Estado.