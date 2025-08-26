Internado España-México tendrá instalaciones renovadas: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez supervisó las obras de rehabilitación del Internado España-México en Morelia, que reporta un avance del 76 por ciento en su realización.
El titular de la SCOP, junto con personal de la Dirección de infraestructura Educativa, revisaron los trabajos que se realizan en la rehabilitación general del auditorio, además de pintura en el plantel y el arreglo del drenaje sanitario.
Este espacio educativo beneficiará a 250 alumnas y alumnos, el cual existe gracias al impulso del general Lázaro Cárdenas del Río, quien en su visión humanista y solidaria lo destinó para albergar a niñas y niños huérfanos de la Guerra Civil Española, ofreciendo educación, hogar y oportunidades en México.
De esta manera Michoacán construye más y mejor infraestructura que permite a la juventud michoacana desarrollarse de manera integral.
SHA