Intento de rebase provoca choque frontal en carretera Huetamo–Altamirano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este sábado sobre la carretera Huetamo-Ciudad Altamirano, a la altura del restaurante El Dorado en Huetamo, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance fue reportado por conductores que transitaban por la zona, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal.

En el lugar, los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba un probable esguince cervical, por lo que fue inmovilizado y trasladado al Hospital Rural IMSS Coplamar para su valoración médica.

El segundo conductor involucrado resultó ileso y no requirió atención hospitalaria, de acuerdo con el informe preliminar de los cuerpos de auxilio.