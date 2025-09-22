Inteligencia artificial, la nueva aliada del sistema electoral y judicial: Otilio Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) participó en la ponencia del licenciado Otilio Hernández Pérez, titulada "Cómo la tecnología transforma el sistema electoral y legal", dirigida a conocer las diversas formas de aplicación de las tecnologías y la Inteligencia Artificial en las sentencias.
El ponente habló desde su experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde surgió una base de datos de precedentes jurídicos, reto que se asumió para generar un cambio de fondo y jurídico.
El experto también mencionó que, para el uso de las tecnologías y de la IA, la decisión final siempre será del ser humano; de ahí la importancia de transformar y crear valor a los datos que fluyen constantemente. En este sentido, dijo, es necesario el siguiente enfoque sistemático:
Organizar la información: de manera lógica y coherente, para facilitar el acceso y la comprensión.
Depurar los datos: eliminando redundancias, errores e inconsistencias, garantizando así su calidad y fiabilidad.
Diseñar estructuras y modelos: que permitan representar y comprender la información de forma efectiva.
Detallar cada elemento: con precisión, asegurando que su significado y contexto sean claros para todos los usuarios.
RPO