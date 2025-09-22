Inteligencia artificial, la nueva aliada del sistema electoral y judicial: Otilio Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) participó en la ponencia del licenciado Otilio Hernández Pérez, titulada "Cómo la tecnología transforma el sistema electoral y legal", dirigida a conocer las diversas formas de aplicación de las tecnologías y la Inteligencia Artificial en las sentencias.

El ponente habló desde su experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde surgió una base de datos de precedentes jurídicos, reto que se asumió para generar un cambio de fondo y jurídico.