El licenciado Otilio Hernández fue el ponente que impartió a personal del IEM la conferencia "Cómo la tecnología transforma el sistema electoral y legal
Inteligencia artificial, la nueva aliada del sistema electoral y judicial: Otilio Hernández
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) participó en la ponencia del licenciado Otilio Hernández Pérez, titulada "Cómo la tecnología transforma el sistema electoral y legal", dirigida a conocer las diversas formas de aplicación de las tecnologías y la Inteligencia Artificial en las sentencias.

El ponente habló desde su experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde surgió una base de datos de precedentes jurídicos, reto que se asumió para generar un cambio de fondo y jurídico.

Durante su exposición, Otilio Hernández mencionó la época tecnológica actual como el umbral de una era sin precedentes, donde la IA no solo optimiza, sino que reinventa la gestión jurídica y jurisdiccional:

"La IA no es una promesa futurista, sino una realidad que redefine cada faceta de nuestro actuar. Es la revolución tecnológica más importante de nuestra era, a la altura de hitos como la invención de la escritura, la imprenta, la electricidad o la conquista del espacio. Estamos viviendo un cambio tan profundo que nos obliga a repensar no solo cómo trabajamos, sino cómo aprendemos".

El experto también mencionó que, para el uso de las tecnologías y de la IA, la decisión final siempre será del ser humano; de ahí la importancia de transformar y crear valor a los datos que fluyen constantemente. En este sentido, dijo, es necesario el siguiente enfoque sistemático:

  • Organizar la información: de manera lógica y coherente, para facilitar el acceso y la comprensión.

  • Depurar los datos: eliminando redundancias, errores e inconsistencias, garantizando así su calidad y fiabilidad.

  • Diseñar estructuras y modelos: que permitan representar y comprender la información de forma efectiva.

  • Detallar cada elemento: con precisión, asegurando que su significado y contexto sean claros para todos los usuarios.

