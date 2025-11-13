Insuficiente, recurso que se destina a la ciencia; ICTI vive de lo que obtiene de multas electorales

A su decir, para impulsar la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación se requieren de 500 millones de pesos, toda vez que hoy se ha dejado de apoyar los proyectos de investigación, el mantenimiento de infraestructura tecnológica y el equipamiento que se requiere para estas acciones.

En Michoacán, documentó, hay mil 050 investigadores e investigadoras con proyectos en diversas áreas como biológicos, ingenierías, biotecnología, entre otras ciencias que llegan a requerir millones para realizar sus proyectos.

En el tema de mantenimiento de infraestructura tecnológica y equipos, ejemplificó, no existe una cifra para su atención, pero hay equipo que requiere de mantenimiento o compra de póliza para las refacciones, y que la cifra llega a ser superior a los 2 millones de pesos.

"Yo les podría decir que necesitamos 500 millones de pesos, pero evidentemente hay que ajustarnos a las realidades y siempre, por lo menos, impulsar la encomienda que ha establecido la Secretaría de Ciencia: dar un impulso a la divulgación de la ciencia", agregó.

Alejandra Ochoa refirió que los 4 millones de pesos que se obtuvieron de las multas electorales están enfocados para aplicarse en la divulgación de Comparte tus Ideas y para la convocatoria del Programa de Fortalecimiento o Capacidades Científicas, que da el apoyo a los artículos de divulgación y publicaciones de investigadores y estudiantes en estancias o congresos.

Finalmente, recordó que esta administración ha logrado recuperar hasta 70 millones de pesos en multas electorales que no se habían solicitado a las autoridades correspondientes, que, si bien mencionó, se ha tenido avances en el estado, sigue siendo insuficiente.

rmr