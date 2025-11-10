Instruye Gladyz Butanda a imprimir celeridad a obras realizadas en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, instruyó a su equipo de trabajo y empresas constructoras responsables a imprimir celeridad en los trabajos de obra pública que se están realizando en Uruapan.

Ello, luego de realizar una visita de supervisión por la estación 3 del teleférico junto con el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Uruapan, Esteban Rafael Constantino Magaña, espacio que albergará también el nuevo DIF Municipal, cuyo avance, detalló, es de un 65.41 por ciento.