Instituto de Estudios en Seguridad inicia programas de formación para personal penitenciario

Asimismo, agradeció al coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, la confianza depositada en la institución para la realización de estos cursos.

Cabe destacar que el IEESSPP está acreditado como instancia capacitadora con el más alto estándar en categoría A, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que le faculta para impartir formación a profesionales de la seguridad pública, procuración de justicia y del sistema penitenciario en todo el país.