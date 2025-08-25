Michoacán

Instituto de Estudios en Seguridad inicia programas de formación para personal penitenciario

En coordinación con el Sistema Penitenciario
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP), en coordinación con el Sistema Penitenciario del estado, dio inicio a dos programas de formación dirigidos al personal penitenciario, para fortalecer la profesionalización en materia de seguridad.

Se trata de dos programas de capacitación: Formación Inicial para Policía Custodio Penitenciario y Formación Inicial para Guías Técnicos en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ambos cursos tienen una duración de 610 horas.

Durante el acto protocolario, la directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, subrayó que estos cursos representan una oportunidad estratégica para reforzar las capacidades operativas y construir un sistema penitenciario, que promueva la reinserción y el respeto a los derechos humanos.

“Hoy iniciamos un camino de transformación y de compromiso que fortalecerá el sistema de justicia y seguridad; cuando ponemos énfasis a la profesionalización demostramos el cambio de visión y el compromiso con la sociedad”
expresó Suárez Bucio

Asimismo, agradeció al coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, la confianza depositada en la institución para la realización de estos cursos.

Cabe destacar que el IEESSPP está acreditado como instancia capacitadora con el más alto estándar en categoría A, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que le faculta para impartir formación a profesionales de la seguridad pública, procuración de justicia y del sistema penitenciario en todo el país.

