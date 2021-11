Instituciones civiles y de gobierno buscan reducir la violencia en Zamora

El enfoque para Zamora es mejorar la colaboración entre instituciones y sociedad civil, que se evite la reincidencia en los delitos relacionados con las adicciones, sobre todo en delitos de violencia.

El primer tema tratado en esta fue ¿Cómo mejorar la canalización a programas de tratamiento a personas en conflicto con la ley que tengan adicciones?, mismo que fue expuesto por el profesor Trevor Stack, director del Centre of Citizenship, Civil Society and Rule of Law de la Universidad de Aberdeen, Escocia.

EA