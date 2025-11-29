Institucionaliza CEDH lucha de defensoras y ofrece acompañamiento directo en Michoacán

"Yo creo firmemente que una política pública sin presupuesto es mera demagogia," afirmó, agradeciendo al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y, al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, por el apoyo. Indicó que este incremento es fundamental para concretar su visión transformadora de la CEDH.

Además, adelantó, en coordinación con los diputados Xóchitl Ruiz y Conrado Paz, el organismo iniciará una serie de parlamentos abiertos en 2026 para realizar una "transformación legislativa" urgente, actualizando la política de derechos humanos en el estado con una visión transversal.

En colaboración con el diputado Conrado, la Comisión trabajará en un proyecto de justicia restaurativa para Uruapan, con el ánimo de que la CEDH sea un "ente de pacificación" y aborde la seguridad desde una perspectiva más allá de la violencia.

El presidente se comprometió a corregir omisiones históricas dentro de la propia CEDH en materia de inclusión y discapacidad.

Mejía Pineda concluyó ratificando el papel de las defensoras como el verdadero ejemplo a seguir, siendo ellas quienes "visibilizan voces invisibilizadas", atienden situaciones de violencia y buscan a sus hijos desaparecidos, constituyendo el único camino para la defensa de los derechos en Michoacán.

El subsecretario de Derechos Humanos y Población de Michoacán, Ignacio Pedraza resaltó la "apertura total y la mejor de las disposiciones" del gobierno estatal para establecer diálogos con la CEDH y la sociedad civil que permitan concretar una Agenda Estatal en la materia.

Se refirió a la labor de las mujeres defensoras de los derechos humanos: "Es de reconocerles a ustedes el gran trabajo que están realizando en las calles, en las colonias, en los barrios, en las comunidades. Es una labor altruista, desinteresada, y que lo que busca es el bien común de todos".

Hizo un llamado a la corresponsabilidad e instó a la ciudadanía a exigir a las autoridades el cumplimiento de su trabajo en la defensa de la dignidad humana. Aseguró que la oficina de Derechos Humanos y Población mantiene una política de "puertas abiertas" y que, mediante la coordinación constante con todos los sectores, se podrá construir un Michoacán con un mejor panorama social.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Xóchitl Ruiz, habló sobre el cambio positivo que visualiza en la defensa de los derechos humanos desde la llegada de Josué Mejía al frente de la CEDH, felicitándolo por su trabajo y labor diaria.

Luego, opinó que los derechos humanos no son exclusivos de Morelia, sino "para todo el estado", por lo que la Comisión debe tener presencia en todo el territorio michoacano.

A su vez, resaltó el sacrificio personal de las mujeres defensoras -que dedican tiempo y dinero - y subrayó que el acompañamiento a las víctimas es fundamental para lograr los objetivos de justicia. Agradeció a los visitadores de la CEDH, señalando que son el primer contacto y su compromiso diario es vital para que "nadie se sienta aislado de defender lo que se tiene derecho".

Cristina Cortés Carrillo, activista y representante de TODEHUMI, contextualizó la importancia del encuentro celebrado, al recordar que el 29 de noviembre es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, establecido para sensibilizar y denunciar las dificultades específicas que enfrentan.

Contextualizó que la convocatoria para este Primer Encuentro fue presentada a Josué Mejía Pineda en septiembre de 2025, y obtuvo una respuesta afirmativa inmediata.

El evento reunió a decenas de mujeres defensoras de aproximadamente 16 municipios y tiene el objetivo de crear un espacio de encuentro, articulación y fortalecimiento para impulsar una red estatal sólida. El lema del encuentro, construido colectivamente, se centra en tres pilares: identidad, fuerza y unidad.

Ilustró la efectividad de la acción conjunta mencionando el caso de una escuela primaria en El Porvenir, donde la intervención de la CEDH y la "talacha todo terreno" de las defensoras lograron, después de tres meses, asegurar un maestro provisional y garantizar el derecho a la educación de los niños.

Finalizó señalando que la protección de las defensoras debe ser asumida como una tarea colectiva y una responsabilidad social amplia, que va más allá de la seguridad física para incluir la protección en la salud, en los presupuestos justos y en un desarrollo digno.

