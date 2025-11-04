Instalará Sheinbaum oficina de la Presidencia en Michoacán; Uruapan, prioridad tras crimen de Carlos Manzo

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que estas oficinas permitirán tener una presencia permanente y articulada del gobierno federal en territorio michoacano, particularmente en regiones donde la violencia ha escalado. “Una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, particularmente Uruapan”, anunció.

La jefa del Ejecutivo explicó que este despliegue territorial será acompañado por una revisión profunda del estado de fuerza federal, con el refuerzo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones, enfocado en la investigación y contención de delitos como el homicidio y la extorsión.

El Plan Michoacán también contempla mesas de seguridad quincenales, fortalecimiento de la Fiscalía Estatal mediante reformas constitucionales y la creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto, así como un sistema de alerta para proteger a presidentes municipales.

El anuncio se da en el contexto del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre en plena vía pública, durante la inauguración del Festival de Velas. El autor material fue abatido en el sitio y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se trata de un joven aún no identificado, cuya arma ha sido vinculada a otros ataques recientes en ese municipio.