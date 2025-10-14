Instalan trabes en puente del Segundo Anillo Periférico rumbo a Ciudad Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que ya se colocan trabes de concreto pretensado sobre la estructura que sostendrá uno de los nuevos pasos superiores vehiculares del Segundo Anillo Periférico de Morelia.

Estas acciones forman parte del Segmento Cinco del proyecto, que conectará la salida a Mil Cumbres con Ciudad Salud, en un trayecto de 12.5 kilómetros. La instalación de las trabes marca un avance clave en la consolidación del tramo.

Además de mejorar la circulación vehicular, esta obra busca fortalecer la conectividad regional, beneficiando a miles de personas que transitan diariamente por la zona oriente de la capital michoacana.