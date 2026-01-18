Instalan en Michoacán la asociación civil Construyendo Justicia; llaman a abrir el Poder Judicial a la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 100 magistradas, magistrados, juezas y jueces federales y locales, se llevó a cabo en Michoacán la instalación de la asociación civil Construyendo Justicia, un espacio ciudadano que busca transformar la impartición de justicia a partir del diálogo, la participación social y la apertura del Poder Judicial.

El acto fue calificado como un paso histórico para avanzar hacia una justicia más humana, cercana y democrática.

En este marco, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que esta instalación representa un mensaje público y poderoso, al dejar claro que la sociedad ya no quiere ser espectadora de la justicia, sino parte activa de su construcción.