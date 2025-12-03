Instalan comité de inversiones en Lázaro Cárdenas, para fortalecer desarrollo económico regional: Sedeco

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de la región y establecer un canal directo de comunicación entre los sectores productivos y las autoridades de los tres niveles de gobierno, fue instalado en Lázaro Cárdenas el Comité Promotor de Inversiones, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y en cumplimiento a la estrategia nacional del Plan México.

Durante la sesión, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este comité permitirá escuchar de manera directa las necesidades del sector empresarial para avanzar en soluciones que fortalezcan la operación, competitividad y crecimiento del puerto. Subrayó que la vocación logística e industrial del municipio requiere un plan integral, y que este espacio facilitará la atención ordenada de temas prioritarios como trámites, rutas de comercialización y procesos que actualmente representan retos para la actividad productiva.