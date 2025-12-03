Instalan comité de inversiones en Lázaro Cárdenas, para fortalecer desarrollo económico regional: Sedeco

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de la región y establecer un canal directo de comunicación entre los sectores productivos y las autoridades de los tres niveles de gobierno, fue instalado en Lázaro Cárdenas el Comité Promotor de Inversiones, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y en cumplimiento a la estrategia nacional del Plan México.
Durante la sesión, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este comité permitirá escuchar de manera directa las necesidades del sector empresarial para avanzar en soluciones que fortalezcan la operación, competitividad y crecimiento del puerto. Subrayó que la vocación logística e industrial del municipio requiere un plan integral, y que este espacio facilitará la atención ordenada de temas prioritarios como trámites, rutas de comercialización y procesos que actualmente representan retos para la actividad productiva.
Por su parte, Carlos Candelaria López, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, señaló que Michoacán es el primer estado del país en contar con comités municipales de promoción de inversiones. Explicó que este modelo responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar el Plan México desde lo local, mediante mecanismos que permitan identificar problemáticas reales en trámites y permisos, y atenderlas mediante coordinación con el comité estatal.
A su vez, Eugenio Govea Arcos, director general de Apoyo Técnico de la Secretaría de Economía, resaltó que Lázaro Cárdenas es la principal puerta de entrada de inversiones al país y que su fortalecimiento es prioritario dentro de la nueva política industrial orientada a sustituir importaciones, mejorar la competitividad y aumentar la capacidad exportadora nacional. Añadió que el puerto forma parte del corredor económico impulsado por el Gobierno federal y que el comité será clave para acompañar proyectos productivos y evitar retrasos u obstáculos administrativos.
Representantes del sector productivo reconocieron que la instalación del comité abre un canal real de comunicación para exponer necesidades y fortalecer la operación cotidiana de las empresas. Con este acto se inicia un proceso de trabajo continuo que permitirá recibir propuestas, evaluarlas técnicamente y coordinar acciones para impulsar el desarrollo económico de Lázaro Cárdenas.
mrh