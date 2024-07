Insiste gobernador a municipios prohibir en sus reglamentos las "maquinitas tragamonedas"

Ramírez Bedolla recordó que, a inicio de su administración en el 2021 se reconocieron a los jaripeos como focos de inseguridad, por ello se inició con la erradicación de estos espacios, estrategia que aseguró tuvo éxito y con ese antecedente insistió a prohibir las máquinas tragamonedas desde los reglamentos municipales.

"Yo he sido muy insistente en este tema desde hace casi dos años y creo que es ya urgente que haya una respuesta por parte de los ayuntamientos, de todos, no me dirijo a uno especial: todos los ayuntamientos debemos comprometernos a erradicar las maquinitas tragamonedas y todos este tipo de juegos".

El viernes pasado se lograron decomisar 307 maquinitas en 17 negocios en el municipio de Uruapan; si bien, el gobernador reconoció este tipo de acciones interinstitucionales, insistió en que los ayuntamientos deben involucrarse.

avl