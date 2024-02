Inseguridad, problema generalizado en todo el país que pega al municipio: Bladimir González

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Tarímbaro, Bladimir González Gutiérrez, consideró que los hechos de violencia que se llegan a presentar en su municipio obedecen más a una problemática de inseguridad generalizada en todo el país.

“La seguridad, yo creo que a nivel nacional tenemos problemas, no es algo en especial en Tarímbaro. En lo personal traemos estrategia, hay garantías, no ha habido en esta semana pasada, muertos, esta semana no ha pasado nada. Son crisis a veces que pegan de rebote a nuestro municipio, somos los límites de varios municipios y de la propia capital”.

En ese sentido, recordó que desde su llegada a la administración municipal se comenzó a trabajar en reforzar a la policía, además de equiparla con más vehículos e instalar cerca de 400 cámaras.

“Teníamos 60 elementos cuando recibimos el gobierno, hoy tenemos 180. Hemos crecido tres veces más. Recibimos un gobierno con dos patrullas, hoy tenemos 38, ayer se entregaron dos patrullas más. El 95 por ciento de las patrullas que tenemos son nuevas e instalamos 390 cámaras de seguridad, que funcionan las 24 horas con el C2”