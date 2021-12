Inseguridad obliga a paisanos a cambiar manera de viajar a Michoacán

"He pensando en no venir, pero lo triste es que tengo mi familia en Michoacán y no me lo perdonaría si no viniera, pero sí hay mucha inseguridad en todo el trayecto de Estados Unidos a Michoacán", señaló.

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría del Migrante de Michoacán, en el último corte habían atendido a aproximadamente 28 mil 556 paisanos, de los cuales alrededor del 90 por ciento llegó por avión, en los módulos ubicados en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas.

Semigrante compartió datos que hasta el momento ninguna dependencia ha reportado alguna incidencia que hayan vivido los migrantes en su regreso o estancia en el estado.

RYE