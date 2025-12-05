INPI y pueblos originarios de Michoacán inician construcción de acuerdos del Plan de Justicia Indígena

Tuxpan, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, visitó el oriente de Michoacán para encabezar la primera asamblea del Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca o Pirinda, para construir acuerdos de manera conjunta que beneficien a la población de las comunidades originarias.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales, estatales y de 84 comunidades indígenas mantuvieron un dialogo abierto para conocer las necesidades y pactar soluciones en materia de cultura, lengua e identidad; tierra, territorio, agua, recursos naturales y medio ambiente; gobierno indígena, libertad, paz, justicia y seguridad; derechos de las mujeres; y bienestar común.