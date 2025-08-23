INL apoyaría con laboratorio de balística a la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América apoyará a la Fiscalía General del Estado (FGE) con un laboratorio de balística, compartió el titular del organismo, Carlos Torres Piña.

En entrevista con medios de comunicación, el fiscal de Michoacán comentó que esto se dio a conocer después de una reunión virtual y el laboratorio de balística se va a instalar en la región de Zamora.

Torres Piña mencionó que incluso se le ha solicitado a la INL que puedan apoyar a otras regiones de la propia fiscalía con otros laboratorios, para así poder tener equipamiento, además de capacitar y certificar al personal.

Destacó que es importante generar este tipo de estrategias de vinculación con otras instancias, como con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos de América, que constantemente apoyan y respaldan diferentes acciones.

RYE