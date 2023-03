Injusto, despido de trabajadores en el Congreso: Adriana Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Adriana Hernández Íñiguez, calificó como una injusticia el despido de 46 trabajadores del Congreso de Michoacán, pese a que han generado antigüedad algunos hasta por 10 o 15 años, por lo que llamó a sus homólogos a la sensibilidad.

Lo anterior, luego de que se informara sobre el segundo despido masivo de personal en el Congreso Local, con la justificación de que los diputados buscan ocupar esos espacios con gente de su confianza, tal como lo confirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Julieta García Zepeda.

Para Adriana Hernández, hay incongruencia en las acciones de los diputados de legislar en materia laboral, pero a los trabajadores de Congreso se les despida:

"La prioridad deben ser los trabajadores, aquí legislamos a favor de los trabajadores, hemos presentado iniciativas en reformas laborales para beneficio de los trabajadores en otros lugares y no es posible que nosotros sigamos atropellando a los de aquí (...) No es un acto justo, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, no podemos defender legislativamente a otros trabajadores en otras áreas y no cuidar a nuestro personal".

La priísta recordó que el problema de origen con el sobre ejercicio de personal, se encuentra en la duplicidad de los puestos, situación que supuestamente habría atendido la pasada presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero no ocurrió así.

"Esto ya es penoso porque tenemos todo lo que va de esta legislatura haciendo revisiones y no ha pasado nada", refirió Hernández.

Por último, la legisladora reconoció que la mayoría de los 46 despedidos son mujeres, jefas de familia y que sólo dependen de su ingreso del Poder Legislativo.

