Injustificadas, manifestaciones de CNTE y normalistas en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son injustificadas las manifestaciones que mantienen en Morelia maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantes normalistas, porque se cumplió con los pagos y la resolución para la asignación de plazas, señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

"La situación no corresponde al trato que está dando el actual gobierno a los normalistas, a lo maestros, a las propias dirigencias con las que tenemos diálogo permanente. Esto tiene que ir poco a poco dejarse de lado. Entiendo que son inercias de décadas ante la falta de respuesta, pero si se está la respuesta por parte de nosotros, entonces no se justifica, no hay pretexto para la acción".

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal sostuvo que con los maestros estatales se cumple con el pago de las quincenas puntualmente, incluso se les dio un bono de 2020 en estos días por 190 millones de pesos aproximadamente.

Respecto a los normalistas, Bedolla mencionó que, sobre el tema de asignación de plazas, en Michoacán son procesos complejos, pero se da seguimiento a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) federal y ahora sólo se dan a aquellos estudiantes que acreditan el proceso.

"Prácticamente se han asignado todas las plazas que han cumplido con la normatividad, con el sistema, con el expediente, se han otorgado, por supuesto que no vamos a dar plazas automáticas porque ahí viene el 'huachicol' de la venta de plazas", reiteró.

El gobernador dijo que la administración estatal no caerá en ningún tipo de provocaciones y mantendrá la postura en estos temas, por lo que pidió paciencia a la ciudadanía con las manifestaciones que mantienen los maestros y normalistas.

