Iniciativa para prohibir deuda a largo plazo pasa primer filtro en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Michoacán dictaminó favorablemente la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para prohibir la contratación de deuda pública a largo plazo que rebase el periodo constitucional de la administración en funciones. El dictamen, aprobado por el Pleno declara que la propuesta es constitucional, viable y de competencia del Congreso local.

La reforma busca adicionar dos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. El objetivo principal es establecer una prohibición general para que ni el Poder Ejecutivo estatal ni los ayuntamientos contraten deuda de largo plazo que comprometa recursos más allá de su periodo de gobierno.

En la exposición de motivos del dictamen se reconoce que la materia es concurrente y de competencia estatal, ya que la Constitución federal (artículo 73, fracción VIII) delega a las entidades federativas la facultad de establecer mecanismos y obligaciones para contraer empréstitos.

El gobernador Ramírez Bedolla presentó la iniciativa en diciembre de 2025 argumentando que desde el inicio de su administración no se ha contraído nueva deuda a largo plazo, rompiendo con ciclos históricos de endeudamiento excesivo que han afectado las finanzas estatales.

La propuesta busca proteger los recursos públicos de compromisos que impacten a futuras administraciones y priorizar el gasto en inversión social, infraestructura y servicios básicos, en línea con una política de austeridad y responsabilidad hacendaria.

El dictamen destaca que la propuesta no invade competencias exclusivas de la Federación, ya que los artículos 74 y 76 de la Constitución general reservan a las cámaras federales facultades específicas, pero dejan a los congresos locales libertad configurativa en materia de deuda pública.

Con el primer filtro superado, la iniciativa se perfila para ser discutida en el pleno del Congreso en los próximos días.

