Iniciativa de Bedolla “No más deuda” marcará un precedente en infraestructura: CMIC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado, Alejandro Vargas Acosta, confió en que la iniciativa de reforma constitucional “No más deuda en Michoacán”, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, marque un precedente en la infraestructura y el desarrollo económico en Michoacán.