Iniciativa de Bedolla “No más deuda” marcará un precedente en infraestructura: CMIC

La reforma impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla busca avanzar sin endeudar a Michoacán
El presidente de la CMIC, Alejandro Vargas, destaca la importancia de la iniciativa para el futuro económico de la entidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado, Alejandro Vargas Acosta, confió en que la iniciativa de reforma constitucional “No más deuda en Michoacán”, presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, marque un precedente en la infraestructura y el desarrollo económico en Michoacán.

Tras reconocer los logros de la administración estatal respecto al crecimiento en infraestructura y el manejo de los recursos públicos, Vargas Acosta refirió que “los esquemas que este gobierno implementó para lograr estas obras, sin generar deuda, han logrado incrementar el patrimonio de todas y todos los michoacanos”.

Resaltó que la iniciativa presentada por Ramírez Bedolla también fomentará el desarrollo económico, sin heredar problemas a futuro.

De igual manera, el titular de la CMIC refrendó su respaldo al mandatario estatal para continuar trabajando de manera conjunta para seguir avanzando y construyendo Michoacán.

