Iniciativa contra medicamentos abortivos "se traspapeló", aclara diputada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María García García, aclaró que, no es suya la iniciativa firmada a su nombre en torno a la prohibición de la venta libre, sin receta de un médico especialista, de aquellos medicamentos utilizados para provocar un aborto.

Dicho proyecto se encontraba enlistado en la orden del día de la sesión de este jueves en el Congreso de Michoacán, y al tratarse de un aparente error, terminó por bajarse.

"No fue una iniciativa mía, creo que hubo un error, yo lo aclaré y no, nada que ver, creo que se les traspapeló algo, por eso no aparece", detalló en una breve declaración.

Al ser cuestionada por medios de comunicación, García García insistió:

- ¿Sabes de quién era?

- No, nadie sabe, creo que se les traspapeló, es un error grave sí, pero ya se aclaró.

Sobre la iniciativa traspapelada, en la exposición de motivos se mencionaba al misoprostol -medicamento para el tratamiento de úlceras- como un riesgoso cuando se utiliza para inducir un aborto; incluso, se advierte la "preocupación" de que organizaciones civiles "promuevan con publicidad engañosa la adquisición de misoprostol y mifepristona, sin receta médica, y bajo una aparente supervisión vía telefónica" a mujeres que buscan interrumpir su embarazo.

En torno a lo anterior se señala directamente a Ipas México y la Fundación MSI, ambas, organizaciones que apoyan a mujeres que buscan acceder a un aborto a través de acompañamiento e información para este fin.

Finalmente, la iniciativa con autor desconocido fue bajada de la orden del día, mientras que en el Congreso aún existen alrededor de 11 propuestas para la despenalización y/o legalización del aborto, sin que hasta el momento haya sido aprobada ninguna.

