Inician vacaciones de invierno en Michoacán: ¿cuándo regresan los niños a la escuela?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este viernes 19 de diciembre, miles de estudiantes en Michoacán disfrutan de sus tan esperadas vacaciones de invierno, marcando el último día de actividades escolares.

Esta pausa permitirá a los niños y jóvenes de todo el estado descansar y disfrutar de las fiestas decembrinas en compañía de sus familias y amigos.

El Gobierno de Michoacán recordó que este descanso es merecido para todos los estudiantes que han puesto esfuerzo durante el año. Es un momento para disfrutar de las tradiciones, el calor del hogar y la belleza natural que ofrece el estado.

¿Cuándo regresan a clases?

Los estudiantes michoacanos de educación básica regresarán a las aulas el 12 de enero de 2026, para retomar el ciclo escolar con energía renovada y continuar con su formación académica.

!Felices vacaciones!