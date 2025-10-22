Inician limpieza del lago de Cuitzeo para rescatar más de 60 hectáreas

Cuitzeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de recuperar más de 60 hectáreas afectadas por la vegetación acuática, la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) puso en marcha el Programa de conservación, rehabilitación y mantenimiento de las zonas de pesca en el lago de Cuitzeo, que busca mejorar la profundidad y las condiciones ambientales de este importante cuerpo de agua.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, detalló que en conjunto con el Ayuntamiento de Cuitzeo se pondrá en marcha dicho programa, mediante el cual se realizará la extracción y trituración de tule, carrizo y chuspata durante los próximos cuatro meses. Estas acciones contribuirán a mejorar la hidrodinámica del lago, facilitar la navegación de embarcaciones y fortalecer las actividades pesqueras y económicas de las comunidades ribereñas.