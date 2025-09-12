Inician en Uruapan pruebas del sistema prepago y videovigilancia en transporte público: ITransporte

Como parte de la prueba, se instalaron en una unidad cuatro cámaras de videovigilancia y dos cámaras contadoras de pasajeros, además de un sistema de transmisión de datos en tiempo real y un validador de tarjeta de prepago. Estas pruebas resultaron exitosas, por lo que, a partir del pasado 11 de septiembre, se inició la instalación de este equipo en aproximadamente 200 unidades.