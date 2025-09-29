Iniciadas, 18 de 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De las 22 obras que trajo consigo el teleférico de Uruapan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tres ya concluyeron y 15 están en proceso de construcción, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Butanda Macías precisó que, entre los proyectos en ejecución, los que presentan mayor avance son la calle Wenceslao con un 43 por ciento de avance; el espacio público ubicado en la calle Fuentes Purépechas con un 39 por ciento; la rehabilitación de vialidad en Fuentes Purépechas con un 37 por ciento, y la calle Francisco Carmona, con un 35 por ciento de avance.

Agregó que otras obras muestran progresos intermedios como la rehabilitación de instalaciones deportivas con un 23 por ciento; mientras que el cruce seguro del mercado poniente y el cruce seguro de la avenida Chiapas, rondan entre el 8 y el 14 por ciento de avance.