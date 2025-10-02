Inicia Torres Piña foros Transforma tu Fiscalía; escucharán propuestas ciudadanas para el Plan de Persecución de Delitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) puso en marcha en Apatzingán los foros ciudadanos Transforma tu Fiscalía, con el objetivo de integrar propuestas de la sociedad civil al Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, en un ejercicio histórico de cercanía con la sociedad.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, destacó que estas consultas buscan consolidar una institución cercana a la gente y fortalecer la confianza ciudadana al escuchar de primera mano las necesidades de todas las regiones del estado.

“La mejor forma de recuperar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía es escuchando a la gente, haciendo de sus quejas e ideas líneas de acción y acciones específicas que enriquezcan la propuesta del Plan de Persecución de Delitos”, afirmó.