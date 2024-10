Inicia sesión del Congreso de Michoacán con rispidez por reforma judicial local

Magaña de la Mora refirió que las sanciones están plasmadas en el dictamen, y ante la notificación a las comisiones descartó que el tema se haya soslayado e ironizó uno de los argumentos de la panista.

"Estos temas no se soslayaron, están en el dictamen de las comisiones que hoy vamos a conocer, me hubiera gustado que le hubieran dado lectura cuando se dio la publicitación debida. Los amparos vienen en el dictamen y que pondere, como abogada que es, entre si tomar nota de una suspensión o cumplir con la constitución de la República".

A la discusión se sumó la coordinadora de Morena, Fabiola Alanís Sámano, quien acusó de amedrantamiento desde la oposición usando las resoluciones, toda vez que recordó, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece la improcedencia de un amparo frente a una reforma constitucional, sin embargo, Caratachea también hizo uso de la ley:

"Le recuerdo diputada que en el artículo 107 fracción séptima de la Constitución Federal y el artículo 262 fracción tercera de la Ley de Amparo, se establecen sanciones el incumplimiento de una suspensión provicional y lo marca la constitución. No es pelear, aquí es el tema que hagamos las cosas como deben de ser, no se habla de una suspensión de la reforma a nivel federal, es el tema de aquí -Michoacán- y que no se puede hacer esta sesión".

rmr