Inicia Sedum pruebas de grabación en transporte público de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) inició las pruebas de grabación al interior del transporte público en Uruapan, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado y con seguridad para los usuarios y los operadores, informó la titular, Gladyz Butanda Macías.

En entrevista, indicó que para 2026 se contará con un apoyo para el municipio, donde se coloquen cámaras al interior de las unidades, principalmente el transporte colectivo.

El primer ejercicio, refirió, fue en Uruapan, donde hace menos de una semana se colocó una cámara en un camión, lo que permitió atender un robo que se suscitó de un pasaporte. "Las cámaras grabaron todo y dimos con la persona que hizo la sustracción".