Inicia rescate del Pino de Coalcomán, especie única en el mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma), encabezada por Alejandro Méndez López y el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán (ITSC), con Ramiro Godínez Espinoza a cargo, unen esfuerzos para emprender acciones para la preservación del Pino de Coalcomán (Pinus rzedowskii), que es una especie endémica del municipio.

Se contempla la elaboración de proyectos de investigación conjunta y el desarrollo de programas tecnológicos y académicos para lograr conservar esta especie que está considerada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana 059, principalmente por sus condiciones de fragmentación, restricción del hábitat y tamaño pequeño de las poblaciones.

Al respecto, el titular de Secma subrayó que es importante preservar este tipo de conífera, ya que en el caso del Pino de Coalcomán, es único en el mundo y solamente se encuentra en alrededor de 17 poblaciones, al norte, centro y sur del municipio michoacano.