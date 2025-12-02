Inicia rescate del Pino de Coalcomán, especie única en el mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma), encabezada por Alejandro Méndez López y el Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán (ITSC), con Ramiro Godínez Espinoza a cargo, unen esfuerzos para emprender acciones para la preservación del Pino de Coalcomán (Pinus rzedowskii), que es una especie endémica del municipio.
Se contempla la elaboración de proyectos de investigación conjunta y el desarrollo de programas tecnológicos y académicos para lograr conservar esta especie que está considerada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana 059, principalmente por sus condiciones de fragmentación, restricción del hábitat y tamaño pequeño de las poblaciones.
Al respecto, el titular de Secma subrayó que es importante preservar este tipo de conífera, ya que en el caso del Pino de Coalcomán, es único en el mundo y solamente se encuentra en alrededor de 17 poblaciones, al norte, centro y sur del municipio michoacano.
Por su parte, el director del instituto resaltó que este trabajo conjunto permitirá fortalecer las investigaciones y proyectos para la reproducción del Pinus rzedowskii, mediante micropropagación y cultivo de tejidos, así como en vivero.
Se estima que actualmente solamente existen mil 800 individuos del Pino de Coalcomán, el cual llega a medir entre 15 a 30 metros de altura y tener un diámetro máximo de 60 centímetros y se distribuye principalmente en la Sierra Madre del Sur; entre los mil 700 a 2 mil 480 metros sobre el nivel del mar.
rmr