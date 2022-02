Inicia registro de autos "chocolate" en Michoacán; estos son los requisitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de febrero comienza la inscripción al Requisito Único de Vehículos Extranjeros en Michoacán, por lo que las autoridades estatales dieron a conocer los requisitos que se requieren para este trámite estatal como parte de la legalización de autos "chocolate" en México.

Los que vayan a legalizar un auto extranjero deberán presentar:

- Título de propiedad en original y copia, y/o acta destacada notarial con la que se acredite la propiedad del vehículo.

- Identificación oficial original y copia.

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días.

Este trámite estatal se puede realizar en los módulos y oficinas de rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, la Secretaría del Migrante, que se ubica en la calle Colegio Militar #230, colonia Chapultepec, en Morelia, así como también se hará en línea a través de: tramita.michoacan.gob.mx.

La legalización de vehículos es un trámite federal, por lo que los automóviles deben cumplir con ciertas características como que sea fabricado o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá; que al 19 de octubre se encontraban en Michoacán; que no cuenten con un documento legal que acredite su estancia en el país; que sean modelo 2017 o años anteriores; que no sean deportivos, de lujo ni blindados; que pasen la verificación ambiental y que no tengan reporte de robo ni estén relacionados con una investigación.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, recordó que se tiene hasta el 20 de junio para realizar los trámites federales y estatales para poder legalizar un vehículo extranjero.

Mencionó, se trabaja con la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en el caso de Michoacán el agente aduanal sería la Aduana de Querétaro, pero el trámite se hará en el Aeropuerto Internacional de Morelia.

Hace unas semanas, el mandatario estatal recordó que los requisitos federales para legalizar vehículos extranjeros es que sean de un modelo de más de ocho años de antigüedad, hacer un pago de 2 mil 500 pesos, realizar el trámite ante el Registro Público Vehicular, así como en el estado inscribirse al Registro Único de Vehículos Extranjeros por 998 pesos, y obtener la placa vehicular de Michoacán, que oscila entre los mil 760 pesos.

