Inicia por aire el traslado de cabinas del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, informó que dio inicio el traslado de cabinas del teleférico de Uruapan, una vez que la instalación del tendido de cable se completó en un 100 por ciento.

Precisó que estos traslados se realizan para ajustar el funcionamiento interno de cada estación, a través de un equipo auxiliar hidráulico, de manera que dichos movimientos no corresponden aún al periodo de pruebas que se desarrollarán previo a que inicie formalmente la operación del teleférico.