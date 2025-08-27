Inicia limpia del terreno donde se construirá el edificio del TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, iniciaron los trabajos de limpieza del terreno donde se construirá el edificio que albergará las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM); fuentes internas al organismo jurisdiccional indican que este viernes, a más tardar la semana entrante, se colocará la primera piedra.

Mientras al interior del terreno hay una máquina excavadora que hace los trabajos de limpieza en cuanto a quitar la maleza y la basura, para posteriormente aplanar el mismo, afuera se encuentra personal haciendo lo correspondiente.