Inicia limpia del terreno donde se construirá el edificio del TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, iniciaron los trabajos de limpieza del terreno donde se construirá el edificio que albergará las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM); fuentes internas al organismo jurisdiccional indican que este viernes, a más tardar la semana entrante, se colocará la primera piedra.
Mientras al interior del terreno hay una máquina excavadora que hace los trabajos de limpieza en cuanto a quitar la maleza y la basura, para posteriormente aplanar el mismo, afuera se encuentra personal haciendo lo correspondiente.
Son dos terrenos en comodato que tiene el TEEM y se prevé que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realice la obra. Uno de los terrenos fue dado por el Gobierno del Estado y el otro por el Ayuntamiento de Morelia.
Hoy, el Tribunal destina cada mes un total de 100 mil pesos para la renta de tres inmuebles que albergan las oficinas, pero que son insuficientes en cuanto a espacios. La idea para contar con un edificio propio se arrastra desde el 2018.
Sin embargo, y de acuerdo a fuentes internas al Tribunal, no se cuenta con los recursos para la construcción del edificio, por lo que se prevé realizar por etapas en espera de que el Gobierno del Estado absorba el recurso que se requiere y/o destine en diversos ejercicios presupuestales una partida que permita avanzar en la obra.
BCT