Inicia la Semana de Celebración de la Noche de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aquí la muerte llena de vida los hogares, panteones y veredas, que, rebosantes de altares, flores, comida y velas, manifiestan la riqueza tradicional de Michoacán. En la ribera del Lago de Pátzcuaro inicia la Semana de Celebración de la Noche de Muertos con actividades que permitirán conocer las riquezas culturales que hay en la región en torno a la Noche de Ánimas.

Del 24 de octubre al 2 de noviembre se honrará y celebrará la Noche de Ánimas de manera ancestral, mostrando cada una de las piezas clave de esta celebración; desde el significado de cada uno de los elementos en los altares hasta su creación, así como el fin que tiene la velación y el simbolismo de todo lo que rodea a esta celebración emblemática y colorida de Michoacán, por su tradición de origen prehispánico y sincretismo católico, que honra y celebra la memoria de aquellos que se adelantaron en el camino.

Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo, tiene diversas actividades que inician este viernes 24 de octubre. Diversos talleres con artesanos y cocineras tradicionales, además de visitas a los campos de cempasúchil, forman parte de la historia viva de la Noche de Ánimas.