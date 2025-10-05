Inicia la Feria de la Silla de Opopeo; estará hasta el 12 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Artesanía, tradición y sabor se vivirán del 5 al 12 de octubre en la edición 22 de la Feria de la Silla en la localidad de Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante, donde más de 50 personas artesanas tendrán a la venta sus productos, en la plaza principal de la comunidad, en horario de 11:00 a 18:00 horas.
El director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, en representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la ceremonia inaugural, donde deseó éxito a las y los participantes, así como una excelente jornada de ventas para quienes viven del arte popular.
Destacó que los turistas que visiten la feria durante estos días podrán adquirir los mejores muebles y sillas de madera de entre más de 140 piezas ganadoras y participantes del certamen artesanal, en las ramas de madera, fibras vegetales (huinumo) y textil bordado.
Por su parte, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, subrayó el valor simbólico y cultural de la madera en Opopeo y refirió; “la madera no es solo materia, es memoria, que ha dado sillas y descanso a generaciones, además ha acompañado cocinas, patios y fiestas. Porque cada silla no es solo un mueble, es un relato, de las y los artesanos de la comunidad, que no entregan muebles, sino encuentros”.
En este tenor, la alcaldesa invitó al público a sumarse a esta celebración, adquiriendo productos elaborados a mano por las y los artesanos locales, quienes ofrecen sillas en distintos rangos de precio, así como una variedad de platillos tradicionales que estarán disponibles para consentir el paladar de los visitantes durante toda la feria.
rmr