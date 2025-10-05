Inicia la Feria de la Silla de Opopeo; estará hasta el 12 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Artesanía, tradición y sabor se vivirán del 5 al 12 de octubre en la edición 22 de la Feria de la Silla en la localidad de Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante, donde más de 50 personas artesanas tendrán a la venta sus productos, en la plaza principal de la comunidad, en horario de 11:00 a 18:00 horas.

El director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, en representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la ceremonia inaugural, donde deseó éxito a las y los participantes, así como una excelente jornada de ventas para quienes viven del arte popular.